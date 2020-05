O Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, está preparado para o regresso ao trabalho do plantel principal do FC Porto, agendado para esta segunda-feira (9h00).

O grupo às ordens de Sérgio Conceição retoma a preparação no local, tendo em vista as últimas dez jornadas da Liga e a final da Taça de Portugal. A bola deve voltar a rolar no derradeiro fim de semana de maio.

O FC Porto divulgou um vídeo dos preparativos no Olival, sendo possível comprovar as marcações no campo para um trabalho individualizado, zona de isolamento no interior e distanciamento entre cadeiras para visionamento de vídeos, por exemplo.

O líder da Liga já explicou que o plantel será dividido em três grupos e será sujeito à realização de exames imunológicos à margem da sessão de trabalho.