Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-1 ante o Casa Pia, em jogo da 13.ª jornada da I Liga:

[Se com a exibição de Zé Pedro há alteração na hierarquia:] «Aqui não há hierarquia, a hierarquia é feita e dada consoante a estratégia para o jogo, os momentos dos jogadores que jogam na mesma posição. Eu olho para isso, independentemente de ter 17 ou 37 anos. Para mim é igual. Pode e há muitas vezes dois jogadores que estão num bom momento e, depois, é a estratégia que define. E se as características de dados jogadores são mais para este jogo ou para aquele.»

[Ainda o dia com sessão bidiária:] «Não é castigo nenhum. Tínhamos um jogo para dissecar, observar, perceber o que correu mal com o Estoril e outro para preparar, porque o espaço é curto entre jogos. De manhã, fizemos um treino – no segundo tenho de dar cargas – de jogadores menos e não utilizados, de cerca de meia-hora no campo. E, da parte da tarde, foi vídeo. Mas podemos fazer isso, ou há proibição? Já me libertou o dia de sexta-feira para preparar outras coisas de campo.»

«Eu fiz o que um treinador faz: treino no campo, almoço em família desportiva e, da parte da tarde, análise do jogo do Estoril em vídeo. Agora não posso marcar dois treinos porque podem pensar, porque me conhecem, o que é que eu iria fazer… isto não existe. Agora que depois de uma situação negativa como foi o jogo com o Estoril, a saída da Taça da Liga, há situações que temos de trabalhar e não é só no campo. Pela falta de tempo, há trabalho no quadro tático e vídeo, foi o que fizemos.»