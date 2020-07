O FC Porto prosseguiu, este sábado, a preparação para a receção ao Moreirense, da 33.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal que decorreu no Olival, o técnico Sérgio Conceição apenas não pôde contar com Marcano (tratamento) e Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio).



Os campeões nacionais voltam a trabalhar este domingo, às 11h00, no Olival. Hora e meia depois, Conceição vai fazer a antevisão à partida frente aos cónegos.



Lembre-se que o FC Porto vai receber a taça de campeão nacional precisamente na próxima segunda-feira, após a partida ante o Moreirense, a contar para a penúltima ronda do campeonato.