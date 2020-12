O FC Porto venceu o Nacional por 2-0, no Dragão, em jogo da 10.ª jornada da Liga.

Um penálti convertido por Sérgio Oliveira abriu a contagem ao minuto 21.

Marega faz o segundo golo do encontro ao minuto 39.

Com este triunfo o FC Porto soma 22 pontos, a quatro do líder Sporting e a dois do Benfica, que defronta na próxima quarta-feira, para a Supertaça.