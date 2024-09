Sergio Pellicer, no Málaga desde 2022/23, e líder da subida ao segundo escalão na temporada passada, confessou ter recebido uma proposta para treinar um clube da primeira divisão portuguesa.

«Recebi uma oferta da primeira divisão de Portugal na semana seguinte à promoção. Mas no momento em que Loren (ndr: diretor desportivo do Málaga) me disse que queriam que eu continuasse, ficou claro para mim», começou por dizer o treinador, em declarações no programa Minuto 91 da 7 TV.

«Discuti muito pouco, já tínhamos discutido muito durante a temporada. Sinto-me muito amado. Eu entendo as críticas. As pessoas querem ver a sua equipa a vencer. O futebol é muito desagradável e raramente se vivem momentos como os de Tarragona (subida de divisão)», concluiu o técnico espanhol.

Com Pellicer no comando, o Málaga ocupa atualmente o oitavo lugar da segunda liga espanhola, com seis pontos.