O Farense tem só um ponto e ainda não venceu no regresso à Liga. Sérgio Vieira, o treinador dos leões algarvios, acredita que a possibilidade de ter adeptos no estádio para a receção ao Rio Ave pode mudar a sorte da equipa.



«É uma grande notícia saber que vamos ter o apoio dos nossos adeptos. É algo que já esperávamos há muito, de forma muito ansiosa. A todos os adeptos que nos possam ajudar na luta pelos três pontos, devo dizer que iremos estar extremamente gratos por esse contributo», disse Sérgio Vieira, sabendo que a DGS permitiu a entrada a 2250 pessoas no Estádio Algarve.



Sérgio Vieira sabe que o público não joga e, por isso, pede aos seus atletas «um rigor muito grande», de forma a eliminar os «pequenos erros» que têm impedido o Farense de somar mais pontos. Do outro lado estará um «competente Rio Ave».



«Eliminou o Besiktas e esteve próximo de eliminar o AC Milan. Está estruturado há muitos anos e tem lutado sempre pelas cinco primeiras posições na Liga.»



O Farense-Rio Ave joga-se no domingo, às 15 horas, e será seguido AO MINUTO no Maisfutebol.