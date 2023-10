O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, lamentou este sábado as lesões que vão forçar mexidas na equipa e deixou elogios ao Casa Pia, crendo, porém, que a sua equipa pode conquistar pontos num estádio que bem conhece.

O Estrela desloca-se ao Estádio Municipal de Rio Maior, onde jogou várias vezes na temporada passada. «Estamos preparados para as dificuldades. O Casa Pia é uma equipa com uma dinâmica semelhante à nossa, em termos de sistema tático, mas tem outras valências fortes e aspetos enraizados, consequência do processo sustentável que tem criado na I Liga. No entanto, o mais importante é olharmos para nós, para as nossas regras e para o que podemos fazer em campo», sublinhou o treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa para um jogo em que não pode contar com os lesionados Bruno Brígido, Miguel Lopes e Léo Cordeiro, confiando nos que tem à disposição.

«É triste e temos de viver este momento. O ano passado também tivemos a lesão prolongada do Gustavo (Henrique), e isso só nos levou a sermos mais rigorosos. Acreditamos em todos os jogadores. À medida que assimilam as nossas ideias, todos têm de estar preparados para dar o seu contributo», afirmou, frisando que os reforços estão a adaptar-se e a crescer dentro da equipa.

«Sabemos a ambição que temos. Demonstrámo-la na fase inicial do campeonato, com a atitude, vontade e energia que tivemos, apesar de alguns erros que pagámos caro. Sem eles, podíamos ter o dobro dos pontos. Também existem jogadores que continuam no processo de amadurecimento, mas isso leva tempo e os adeptos também acreditam muito nisso», expressou.

Kialonda Gaspar: «Quero sempre mais»

Em destaque no Estrela tem estado Kialonda Gaspar. O defesa central mostrou-se «orgulhoso» com a chamada recente à seleção de Angola, mas não se ilude com o interesse de vários emblemas nos seus serviços. «É a montra e qualquer jogador sente orgulho por representar a seleção. Quero sempre mais, mas sinto-me o mesmo. Essas situações não me tiram o foco», adiantou, dizendo, sobre o jogo com o Casa Pia, que a consistência defensiva será determinante para o Estrela somar pontos.

«O que faz a diferença é o momento, é foco individual para tornar a equipa mais forte. Quem estiver em campo tem de dar o seu melhor», admitiu.

O Estrela é 15.º classificado com cinco pontos e defronta o Casa Pia, que é 10.º, com nove pontos. O jogo tem início agendado para as 15h30 de domingo e arbitragem de José Bessa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.