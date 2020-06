A 29.ª jornada da Liga prossegue esta terça-feira, e com um cartaz forte de três jogos. O futebol começa às 17h00 e terminará já perto das 00h00.

Às 17h00, o Famalicão recebe o Portimonense. Pouco depois, às 19h15, um duelo de vitórias: o de Guimarães recebe o de Setúbal no Minho. Para fechar, às 21h30, o Rio Ave joga frente ao Sp. Braga nos Arcos.

Lá fora, vários portugueses em ação: Cristiano Ronaldo entra em campo às 20h45, na deslocação da Juventus ao terreno do Génova.

15 minutos depois, o Atlético de Madrid de João Félix desloca-se a Camp Nou para medir forças com o Barcelona, no jogo grande da jornada 33 da Liga espanhola.

Antes, em Inglaterra, o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot joga no terreno do Brighton, em partida da 32.ª jornada da Premier League. O apito inicial está marcado para as 20h15.

Pode seguir todos estes jogos aqui.

Agenda desta terça-feira:

Liga, 29.ª jornada:

Famalicão-Portimonense, 17h00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães-Vitória de Setúbal, 19h15 (SportTV 1)

Rio Ave-Sp. Braga, 21h30 (SportTV 1)

Serie A, 29.ª jornada:

Torino-Lazio, 18h30 (SportTV 4)

Génova-Juventus, 20h45 (SportTV 4)

La Liga, 33.ª jornada:

Maiorca-Celta de Vigo, 18h30 (Eleven Sports 1)

Leganés-Sevilha, 20h00 (Eleven Sports 2)

Barcelona-Atlético de Madrid, 21h00 (Eleven Sports 1)

Premier League, 32.ª jornada:

Brighton-Manchester United, 20h00 (SportTV 2)