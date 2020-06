O Benfica pode igualar a pior série de vitórias numa sequência de dez jogos, caso não vença o Portimonense nesta quarta-feira, na deslocação ao Algarve. Com apenas uma vitória nos últimos nove encontros, os encarnados tentam evitar a repetição da série negativa partilhada por José António Camacho e Fernando Chalana na temporada 2007/2008.

Se não vencer em Portimão, então sim, o Benfica alcança uma vitória numa sequência de dez jogos, o que só aconteceu uma vez em mais de 40 anos: precisamente nessa época de 2007/08.

Depois da sofrida vitória por 3-2 sobre o Famalicão para as meias-finais da Taça de Portugal, o clube da Luz empatou cinco vezes, perdeu três e apenas venceu o Gil Vicente no estádio Cidade de Barcelos.

Esta série surge depois de o Benfica ter conseguido 11 vitórias e um empate nos jogos que antecederam o ciclo negativo. Bruno Lage vai tentar reverter a situação, que pode ter sido agravada pelos incidentes da passada semana, com o ataque ao autocarro da equipa.

Em 2008 o Benfica somou cinco derrotas, quatro empates e apenas uma vitória em 10 jogos. A série foi provocada pela mão de dois treinadores: primeiro por José António Camacho, que depois de perder com Sporting e Getafe, e de empatar com a União de Leiria, abandonou o cargo, cedendo lugar ao português Fernando Chalana, que não conseguiu o efeito positivo de chicotada psicológica que os dirigentes do clube possivelmente esperavam.

O ex-jogador encarnado perdeu com o Getafe - que ditou o afastamento da Liga Europa - e empatou com o Marítimo antes de vencer por 4-1 o Paços de Ferreira. Apesar de a vitória esclarecedora poder indicar uma mudança súbita no paradigma da equipa, o certo é que nos quatro jogos seguintes, a equipa não voltou a ganhar, perdendo com Porto, Sporting- famoso 5-3 em Alvalade- e Académica, depois de empatar com o Boavista.

Os encarnados estão neste momento em igualdade pontual com o FC Porto, e sabem que, a nove jornadas do fim, qualquer perda de pontos pode ser determinante para as contas finais do campeonato. Mais do que lutar contra o passado, o Benfica luta pelo futuro, na próxima quarta-feira às 19h15 frente ao Portimonense.