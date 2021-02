O Nacional garantiu a contratação de Seydou Sy.



O guarda-redes senegalês assinou pelos insulares até ao final da presente temporada e pode ser inscrito na Liga depois do fecho do mercado pelo facto de estar livre após ter terminado contrato com o Mónaco.



O jogador de 25 anos começou na Turquia no Istambul BB, do qual se se transferiu, ainda com idade de júnior, para o AC Milan. Em 2014/15, Seydou Sy mudou-se para o Mónaco, acabando por se estrear pela equipa principal em 2016/17. No Principado, o guardião fez um total de oito jogos até ter terminado contrato no verão passado.