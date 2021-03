O futebolista iraniano Shahriyar Moghanlou foi emprestado pelo Santa Clara ao Persepolis, confirmou esta segunda-feira o clube açoriano, que disputa a I Liga portuguesa.

Em nota de imprensa, a SAD dos açorianos refere «que chegou a acordo com o Persepolis para a cedência do passe do atleta, a título temporário, até ao final da presente temporada».

O jogador de 26 anos participou em 13 jogos pelo Santa Clara, tendo-se destacado com o golo marcado ante o Moreirense, que apurou o Santa Clara para os quartos de final da Taça de Portugal.

Shahriyar tinha chegado ao Santa Clara em setembro de 2020, oriundo dos iranianos do Paykan. O dianteiro volta assim ao país natal para jogar.