O Santa Clara está a negociar a transferência de Cryzan para a China, adiantou o Jogo e confirmou o Maisfutebol.



Segundo sabe o nosso jornal, o negócio ainda não está fechado entre os açorianos e o Shandong Taishan, mas o emblema de Jinan está disposto a oferecer cerca de dois milhões de euros pelo avançado de 25 anos.



O Santa Clara não tem, refira-se, a totalidade do passe do atacante, visto que o Athletico Paranaense ficou com 42,5 por cento do seu passe aquando da sua mudança para os Açores. Quer isso dizer que o emblema insular não encaixará o total do montante da transferência.



Se o negócio se concretizar, Cryzan deverá rumar à China no final do março depois de 14 golos em 65 jogos.