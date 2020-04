Atualmente na China ao serviço do Shanghai SIPG, Hulk não esconde o desejo de regressar ao FC Porto. O avançado brasileiro lembrou as épocas passadas nos dragões



«Claro. Fiz grandes amizades, fui acarinhado e o desejo passa sempre por voltar, de matar saudades e reviver momentos que ficam marcados. Como já disse várias vezes, o FC Porto mora no meu coração. Voltar era a realização de um sonho e uma grande felicidade. Entrei pela porta da frente e sai pela porta da frente tanto no FC Porto como no Zenit. Falavam do valor alto que o FC Porto tinha investido e quatro anos depois vou para o Zenit por um valor recorde. Na Rússia voltaram a dizer que investiram um valor alto e quatro anos depois venderam-me para a China quase pelo mesmo valor. Mostra que estive sempre a um nível alto. Na China fui o capitão a erguer o primeiro troféu de campeão do Shanghai», disse, no programa «FC Porto em casa».