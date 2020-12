Dyego Sousa já não faz parte do plantel do Famalicão, sabe o Maisfutebol.



O internacional português deixou o clube e por isso não será opção para o jogo com o Sporting, depois das duas partes terem acertado o final do vínculo que se estendia até final do ano. Dyego Sousa vai continuar assim ficar competir até final do ano e em janeiro vai apresentar-se nos chineses do Shenzhen FC, clube que tinha cedido o avançado ao Famalicão.



Recorde-se que o treinador João Pedro Sousa tinha revelado que o avançado de 31 anos não seria opção para a receção ao Sporting, agendada para este sábado, por estar lesionado. O presidente Miguel Ribeiro, por outro lado, fugiu à questão relacionada com o futuro de Dyego Sousa numa conferência de imprensa realizada esta manhã.



«Ainda estamos longe do mercado, temos um mês para trabalhar no presente com os olhos no futuro e todas as avaliações sobre o mercado, oportunamente as faremos. Hoje não é o momento para falarmos sobre ela», disse o dirigente.



Dyego Sousa foi oficializado como reforço do Famalicão a 5 de outubro e não anotou qualquer golo nos cinco jogos em que participou.