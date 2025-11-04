O Sporting, com três jogadores, seguido de Benfica e Estoril, ambos com dois cada, estão em destaque na equipa da 10.ª jornada da Liga, elaborada pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e pelas notas do SofaScore, parceiro do nosso jornal.

Em grande destaque individual está Sidny Cabral, autor de um hat-trick na vitória do Estrela da Amadora ante o Casa Pia (3-5). O jogador do Estrela teve nota máxima, com cinco do Maisfutebol e dez do SofaScore.

Com notas elevadas, perto do máximo, surgem Yanis Begraoui e Pedro Gonçalves. Begraoui fez hat-trick na vitória do Estoril ante o Rio Ave (0-4) e Pedro Gonçalves marcou um golo e fez uma assistência no triunfo do Sporting ante o Alverca (2-0). Os leões contam ainda com Ousmane Diomande e Morten Hjulmand no onze da jornada.

Do Benfica, que venceu por 3-0 em Guimarães, ante o Vitória, estão Tomás Araújo (autor de um golo) e Dodi Lukebakio, que fez uma assistência para golo.

Do Estoril, além de Begraoui, a equipa da jornada conta com Jordan Holsgrove, que fez duas assistências para golo em Vila do Conde.

Além de Sporting (três), Benfica e Estoril (ambos com dois) e de Sidny Cabral pelo Estrela, a equipa da jornada conta ainda com um jogador cada de Famalicão, AVS e Moreirense. Carevic, do Famalicão, teve baliza a zeros na vitória ante o Nacional (0-1). Sidi Bane, do AVS, marcou um golo no empate ante o Tondela (2-2). Do Moreirense surge Guilherme Schettine, que fez os dois golos na vitória por 2-0 em Arouca.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.

