Poucos minutos após ter confirmado a saída de Silas, o Famalicão oficializou a chegada de Ivo Vieira para o comando técnico da equipa.



O técnico de 45 anos estava sem clube desde que deixou o Al-Wehda da Arábia Saudita e regressou a Portugal para orientar o clube famalicense. Ainda assim, a duração do vínculo entre as duas partes não foi revelado.



Ivo Vieira começou a carreira de treinador ao serviço do Nacional, tendo depois orientado o Marítimo. O primeiro clube do treinador no Continente foi o Desportivo das Aves, passando ainda por Académica, Estoril, Moreirense e Vitória de Guimarães.



Refira-se que o Famalicão começou a época com João Pedro Sousa e mais tarde contratou Jorge Silas. Segue-se agora Ivo Vieira, que tem a missão de retirar o Famalicão do 16.º e penúltimo lugar da Liga.