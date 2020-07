Simão Sabrosa aprova o regresso de Jorge Jesus ao antigo comando técnico do Benfica. O antigo capitão considera que o treinador tem todas as condições para realizar um bom trabalho no clube encarnado.

«Acho que foi uma boa contratação. É um grande treinador, que consegue tirar o melhor de cada jogador. Ganhou muitos títulos no Benfica, mas ele também tem a perfeita consciência que podia ter ganho mais, tinha plantéis para isso. Acredito que vai fazer um bom trabalho no Benfica. Vai certamente trazer jogadores com experiência, que se vão tornar ainda mais importantes no Benfica, e acredito que vai ser uma época positiva para o Benfica », salientou.

O ex-jogador projetou ainda a final da Taça de Portugal entre o Benfica e o FC Porto: «São duas equipas muito equilibradas, não há grande diferença entre os plantéis. O Benfica tem uma forma de jogar diferente, gosta de ter bola, tem um jogo mais apoiado, depende de dois ou três jogadores que se estiverem bem a equipa funciona.»

«O FC Porto joga como um todo, uma equipa pragmática, que estuda bem os adversários, que aposta mais em ataques rápidos e que tem jogadores de qualidade», diz Simão Sabrosa, destacando Jesús Corona, Otávio, Danilo, Alex Teles e Pepe.

Simão esteve presente na última final da Taça de Portugal entre as duas equipas, em 2004. O Benfica de José António Camacho venceu (2-1) o FC Porto de José Mourinho: «Ganhámos a uma equipa fantástica do FC Porto, que iria ganhar a Liga dos Campeões uns dias depois.»

«De facto, o FC Porto já tinha sido campeão, a equipa que tinha e ia jogar a final da Liga dos Campeões, era normal ser o favorito. Mas, há sempre os 90 minutos, situações que acontecem em campo que não estão previstas, há o improviso e a qualidade da equipa contrária», concluiu o antigo capitão encarnado, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.