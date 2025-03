Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores condenou veementemente esta segunda-feira os alegados insultos racistas de que Bruno Varela, guarda-redes do V. Guimarães foi alvo no último duelo frente ao Boavista.

«É inaceitável que continuemos a ter no principal escalão do nosso futebol episódios degradantes como este, que mancham o espetáculo e a integridade da competição», pode ler-se num comunicado no sítio online do organismo.

«Não podemos aceitar a banalização do insulto e comportamentos racistas ou discriminatórios, seja de quem for. Tolerância zero, recordando que, além de ser um ato hediondo, o racismo é crime», atirou Joaquim Evangelista.

De recordar, o jogo entre «conquistadores e axadrezados» foi interrompido à passagem do minuto 37 depois das queixas de Bruno Varela ao árbitro e ainda a Lito Vidigal, treinador do Boavista.