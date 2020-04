Com o país em estado de emergência por causa da covid-19 e numa altura de incerteza sobre quando e como poderão ser retomadas as competições, o presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, diz que a bola só deve voltar a rolar quando houver «certezas de segurança».

«Nem pensar num regresso às competições, ou aos treinos, sem que as autoridades de saúde pública o entendam. É um posicionamento sagrado! Os jogadores nunca serão cobaias», disse o presidente do sindicato em entrevista ao jornal A Bola.

«Todos estão ansiosos por regressar às atividades, mas ninguém o aceitará correndo riscos. A Liga pode ter os planos que quiser para finalizar a prova, porque nenhum acontecerá sem certezas de segurança», frisou Joaquim Evangelista.