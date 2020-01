Há um ano, Fernando Andrade foi contratado pelo FC Porto ao Santa Clara, mas o avançado acabou por fazer apenas meia temporada nos dragões, tendo sido emprestado no início desta temporada ao Sivasspor, da Turquia.

«Não foi surpresa nenhuma. Depois de não ter entrado nos jogos do Algarve, ficou bem claro que ia ser difícil para mim. Conversei com o mister, expliquei-lhe que tinha um clube interessado e ele foi tranquilo, abrindo o jogo comigo. Não guardo nenhum rancor. Até acho que foi uma boa escolha para poder jogar mais, como tem acontecido. Agora é manter-me assim e esperar para ver o que vai acontecer no futuro.», afirmou Fernando em entrevista ao jornal O Jogo.

«Quando saí [do Santa Clara] para o FC Porto sabia que ia ter mais dificuldades em jogar porque estava a chegar, a equipa tinha sido campeã nacional um ano antes, estava mais do que entrosada e seria difícil entrar», explicou.

«Consegui fazer 22 jogos em seis meses, mas só dois ou três como titular, muito pouco, e queria jogar mais regularmente. Foi por isso que optei pelo campeonato turco, onde achei que o meu futebol encaixaria muito bem», disse.