O Sporting revelou que a contratação de Sporar pode custar, no limite, mais de 12,5 milhões de euros. De acordo com a informação divulgada pelos leões num esclarecimento prestado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre os negócios realizados na última janela de transferências, os bónus do negócio podem ascender aos 6,6 milhões, além do valor base que tinha sido divulgado e que se cifra em 6 milhões.

O Maisfutebol apurou que são vários os objetivos que ficaram estipulados, sendo que as cláusulas mais altas dizem respeito à hipótese de o Sporting ser campeão, o que significará mais um milhão de euros para a equipa eslovaca por cada título nacional dos leões. Existem também valores a pagar pelo acesso do Sporting à Liga Europa e à Liga Campeões, por exemplo.

Na nota já citada é referido ainda que o Slovan Bratislava, antigo clube do jogador, ficou com dez por cento da mais-valia de uma futura venda de Sporar.



Lembre-se que aquando da contratação de Sporar o Sporting anunciou à CMVM que este tinha custado seis milhões de euros, não revelando qualquer percentagem de futura venda. Por sua vez, o Slovan Bratislava tinha contrariado a versão do clube verde e branco. Segundo os eslovacos havia um bónus por objetivos e dez por cento da mais valia de uma futura venda.



«Negociámos um bónus e o total da transferência pode ascender os sete milhões de euros. Ficou estipulado que no caso de uma futura venda do jogador, nós temos direito a 10 por cento», explicou Ivan Kmotrik, na altura.



A versão do Slovan é agora confirmada pelo Sporting.



