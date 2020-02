O Sporting revelou que o Slovan Bratislava ficou com dez por cento da mais-valia de uma futura venda de Sporar, num esclarecimento prestado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre os negócios realizados na última janela de transferências.



Os leões confirmam que pagaram seis milhões de euros ao Slovan Bratislava pelo passe do avançado, mas a transferência pode chegar ascender aos sete milhões. Ao valor pago pelo clube português, é precisar juntar o bónus por objetivos no valor de 600 mil e a intermediação do negócio (500 mil euros).



Lembre-se que aquando da contratação de Sporar o Sporting anunciou à CMVM que este tinha custado seis milhões de euros, não revelando qualquer percentagem de futura venda. Por sua vez, o Slovan Bratislava tinha contrariado a versão do clube verde e branco. Segundo os eslovacos havia um bónus por objetivos e dez por cento da mais valia de uma futura venda.



«Negociámos um bónus e o total da transferência pode ascender os sete milhões de euros. Ficou estipulado que no caso de uma futura venda do jogador, nós temos direito a 10 por cento», explicou Ivan Kmotrik, na altura.



A versão do Slovan é agora confirmada pelo Sporting.



