FC Porto, Benfica, Estrela da Amadora e Vitória de Guimarães dominam a equipa da 15.ª jornada da Liga. Todavia, os principais destaques vão para o guardião Andrew, do Gil Vicente, e para Bruma, do Sp. Braga.

Conjugadas as avaliações do Maisfutebol e do SofaScore – o nosso parceiro estatístico – o guarda-redes dos «Galos» brilhou de forma distinta na receção ao Sporting, forçando o nulo no marcador. Como tal, alcançou a nota mais alta da ronda e ficou a três décimas de atingir a nota máxima (15).

Além de aplicar sete defesas, Andrew evitou um golo e acertou 20 em 35 passes.

Na linha defensiva, Alberto Baio (Vit. Guimarães) conta com a companhia de Tiago Gabriel e Rúben Lima, dupla do Estrela da Amadora. Por fim, a lateral esquerda foi retomada por Carreras, do Benfica.

No meio-campo, Kaio César (Vit. Guimarães), Rodrigo Mora (FC Porto) e Lelo (Casa Pia) brilharam, mas o protagonismo foi arrecadado por Bruma. O internacional português fez os dois golos do Sp. Braga na visita ao Santa Clara, além de acertar 32 em 35 passes.

Por fim, na frente, Samu, do FC Porto, retoma o lugar de destaque, enquanto Amdouni, do Benfica, superou a concorrência, graças ao bis diante do Estoril.

O avançado do Benfica é o único repetente face à 14.ª ronda. Quanto a Gyökeres, o sueco não surge neste lote desde a 10.ª jornada.