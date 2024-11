A 11.ª jornada da Liga termina na noite de domingo com o clássico entre Benfica e FC Porto. Para lançar os dados deste duelo, o Maisfutebol recorreu às médias do SofaScore – parceiro estatístico – para organizar o onze ideal combinado de águias e dragões, tendo apenas em conta as prestações na Liga.

O Benfica surge em maioria, com sete unidades, dominando a defesa e o meio-campo. Quanto ao FC Porto, garante Diogo Costa entre os postes e Samu no ataque.

Como mais bem avaliado surge Aktürkoglu, com 7.98 de média, ao cabo de cinco jogos na Liga: Santa Clara (7.5), Boavista (7.7), Gil Vicente (7.1), Rio Ave (9.9) e Farense (7.7).

Na maioria das ocasiões descaído para o flanco esquerdo, o turco acumula cinco golos – três dos quais consumados com o pé direito – e três assistências.

Do outro lado, Galeno é o mais bem avaliado do FC Porto na Liga (7.89). Titular em oito das nove rondas disputadas – Gil Vicente (8.1), Santa Clara (8.1), Rio Ave (8.2), Sporting (7.0), Farense (8.1), V. Guimarães (6.8), Arouca (7.7), Sp. Braga (8.1) e Estoril (8.9) – o avançado conta com oito golos, seis dos quais com o pé direito.

Presente em todo o corredor esquerdo dos portistas, Galeno não se inibe de visitar o centro e o coração da área adversária nas transições ofensivas.

Por fim, comparando as prestações de Benfica e FC Porto no campeonato, as águias levam a melhor nas médias de posse de bola (62-61), eficácia de passes (489-470), interceções (9-8) e duelos ganhos (54-45).

Por sua vez, os dragões superiorizam-se nos golos marcados (24-27), levam menos golos sofridos (6-4) e mais partidas com a baliza a zeros (4-7).

De recordar que o Benfica conta com um jogo em atraso, na Choupana, diante do Nacional.

Na noite de domingo (20h45), Benfica (3.º) e FC Porto (2.º) medem forças no Estádio da Luz, um clássico para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.