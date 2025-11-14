Analisados os melhores guarda-redes e laterais do primeiro terço da Liga, apontamos baterias aos “patrões” dos setores recuados, ou seja, aos defesas centrais. Os dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – deixam Nicolás Otamendi, Gonçalo Inácio e Brayan Medina – do Tondela – em evidência. Neste lote há também espaço para um representante de FC Porto, Famalicão, Santa Clara e Moreirense.

Para esta análise foram considerados os jogadores com mais de 400 minutos nesta edição da Liga.

Consulte a galeria associada para conhecer a análise pormenorizada.

Otamendi voa e impera nos duelos

O capitão do Benfica distingue-se na média de duelos ganhos – nove por jogo – à frente de Bernardo Schappo, do Estrela da Amadora (sete), e de Lagerbielke, do Sp. Braga (seis). Em simultâneo, Otamendi é o melhor central pelo ar, com seis duelos ganhos por jogo, uma vez mais seguido por Schappo e Lagerbielke, ambos com média de quatro.

Quanto a duelos rasteiros, Brayan Medina, do Tondela, lidera com média de quatro – mais precisamente 4.2 – praticamente igualado por Kaiky Naves, do Alverca, que regista 3.5. Curiosamente, esta dupla destaca-se também na média de desarmes, com Medina no topo (3.33), seguido por Naves (3.10).

Defesas goleadores em Famalicão e na Madeira

No top-5 de centrais com golos no campeonato, Justin De Haas – do Famalicão – leva dois, igualado por Léo Santos, do Nacional. Enquanto o neerlandês marcou a AVS e Arouca, o brasileiro festejou contra Sporting e Moreirense.

Gonçalo Inácio afinado, Bednarek eficaz

Nenhum central assiste tanto quanto o internacional português, que fez passe para golo contra Arouca e Nacional. Mais importante, Gonçalo Inácio regista a melhor média de recuperações de bola (seis), seguido por Zé Vítor (Nacional), Léo Realpe (Famalicão), Debast (Sporting) e Abbey (Rio Ave), quarteto empatado a cinco.

No que diz respeito à precisão de passe, Jan Bednarek – polaco titularíssimo no FC Porto – leva 94 por cento, superando Maracás (Moreirense) e Panzo (Rio Ave), igualados a 92 por cento.

Em contraponto, Tomás Araújo e Otamendi (Benfica) destacam-se nos erros que originam remates, com dois por encontro, igualados com Marcelo (Moreirense), Boma (Estoril) e Devenish (AVS).

Menções honrosas para açorianos e cónegos

Frederico Venâncio é o defesa central com mais interceções por jogo – 1.89, ligeiramente superior a Kaiky Naves (1.80). Por último, Marcelo, capitão do Moreirense, distingue-se na média de alívios, com nove por partida.