O FC Porto arrecadou a maioria na equipa da jornada da 26.ª ronda da Liga, algo que não acontecia desde a 12.ª jornada. Ainda assim, o protagonismo pertence a Gyökeres, o único “sobrevivente” da ronda anterior.

O avançado do Sporting assinou uma assistência e um golo na receção ao Famalicão (3-1), prestação que valeu nota 14.

Ao consultar os dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – Gyökeres acertou 20 passes em 27 tentados, criou duas oportunidades de golo, realizou três “passes-chave”, sofreu quatro faltas, bloqueou um remate e venceu sete duelos – no total de 13.

Em destaque nesta ronda esteve também Ochoa, guardião do AVS que impediu a goleada do FC Porto e os festejos de Samu. No Dragão, no sábado, o experiente guarda-redes mexicano totalizou oito defesas.

A linha defensiva conta também com Francisco Moura (FC Porto), Cláudio Falcão (Farense), Marcano e João Mário, dupla do FC Porto.

No meio, um quarteto de mira afinada. A melhor nota pertence a Kökcü – autor do golo inaugural do Benfica na visita ao Rio Ave (2-3) – seguido por Fábio Vieira, que marcou no triunfo do FC Porto sobre o AVS (2-0). A dupla é acompanhada por Daniel Penha – que marcou na receção do Nacional ao Casa Pia (3-1) – e por Gabri Martínez – salvador do Sp. Braga em Faro.

Quanto aos avançados, Gyökeres tem ao lado Aktürkoglu, autor do golo que deu a vitória ao Benfica em Vila do Conde.

Consulte a equipa desta jornada da Liga.