Analisados os melhores guarda-redes e laterais direitos do primeiro terço da Liga, chega o momento de passar a lupa sobre os laterais esquerdos. À boleia do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – encontramos o protagonista em Braga, enquanto o FC Porto não ostenta qualquer líder nesta posição.

Para esta análise foram considerados os jogadores com mais de 400 minutos nesta edição da Liga.

Consulte a galeria associada para conhecer a análise pormenorizada.

Lelo para todos os gostos

O algarvio de 25 anos, contratado no verão ao Casa Pia, leva quatro assistências no campeonato, liderando entre os laterais esquerdos, mas a uma assistência dos líderes da prova: Dinis Pinto (Moreirense), Alberto Costa (FC Porto) e Pote (Sporting). Nesta métrica, Lelo é seguido por José Gomes (Nacional, três assistências).

Tal como aconteceu na análise dos laterais direitos, o Sp. Braga conta com o líder de passes precisos. Lelo regista média de 42 passes, superando Samuel Dahl (41), do Benfica. Por último – e ainda que complete dois cruzamentos por jogo – o lateral do Sp. Braga falha, em média, quatro.

Santa Clara robusto, Sporting e Benfica à espreita

No que diz respeito a duelos ganhos, Matheus Pereira – do Santa Clara – regista média de seis, seguido por Maxi Araújo (cinco), do Sporting. Ainda assim, o uruguaio dos leões regista a pior média de duelos perdidos (seis).

Em ação ofensiva, o Sporting evidencia-se à boleia de Ricardo Mangas, que bisou na estreia em Alvalade, contra o Arouca (6-0). Na perseguição a Mangas surge, entre outros, Samuel Dahl, com um golo. O sueco do Benfica é o lateral esquerdo com melhor média de desarmes (três), seguido por Kiko e Diogo Travassos, dupla do Moreirense.

Por fim, Emmanuel Maviram, do Tondela, lidera nas interceções por jogo (média de 1.4), praticamente igualado com Francisco Moura (FC Porto) e Kiki Afonso (Gil Vicente).