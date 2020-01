A vitória do FC Porto ante o Sporting em Alvalade, por 2-1, teve a equipa leonina como mais rematadora. Contudo, os comandados de Sérgio Conceição tiveram mais pontaria à baliza de Luís Maximiano e foram mais eficazes nas aproximações ofensivas.

Apesar dos 15 remates do Sporting, apenas um deles foi à baliza, o golo de Marcos Acuña, de acordo com as estatísticas do Sofascore elaboradas para o Maisfutebol, através de dados da Opta. Contudo, é preciso ressalvar que na definição associada a estes dados, todas as tentativas que batam nos ferros não contam: daí, o remate de Vietto ao poste e o cabeceamento de Coates ao ferro não são contabilizados pela Opta como remates à baliza, mas sim no parâmetro remates aos ferros.

Já o FC Porto fez dez remates, menos cinco que os leões, mas superou a equipa de Silas na mira, com sete remates à baliza de Maximiano, dois deles a resultarem em golo, por Marega e Soares.

Na posse de bola houve equilíbrio, com 52 por cento para os azuis e brancos, que também tiveram mais duelos ganhos: 82 para 63. Nos passes precisos e nos dribles, houve equilíbrio na quantidade, com o Sporting ligeiramente superior no aproveitamento no primeiro detalhe e o FC Porto no segundo. Em grandes ocasiões de golo, leões e dragões igualaram-se, com três cada.

