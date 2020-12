A história do amor de Diana Dias ao Tondela é difícil de explicar. Como tantas histórias de amor, afinal.

Por isso vamos apenas recordá-la. Diana é uma menina de nove anos, natural de Setúbal, mas adepta incondicional do… Tondela. Ao ponto de em 2017 ter obrigado os pais a irem à cidade beirã para apoiar o clube.

O clube nunca esqueceu a história daquela adepta tão especial e, recentemente, soube que a família de Diana estava a passar dificuldades. E como a solidariedade é outra coisa que, tal como o amor, não precisa de explicação, meteu mãos à obra.

Com o acordo de todo o plantel, da equipa técnica e do departamento médico, o dinheiro recolhido das multas resultantes de atrasos, esquecimentos de material, etc, foi convertido em bens essenciais.

Um cabaz de Natal recebido pela família Dias com alegria, conforme se pode perceber nas fotos partilhadas pelo Tondela.

Foi com um aperto no coração que recebemos há alguns dias um pedido de ajuda vindo de Setúbal.

A Família Dias, da nossa querida Diana que nos apoia desde a cidade sadina, estava a passar por dificuldades. pic.twitter.com/z0dg1ZqsWN — CD Tondela (@CDTondela1933) December 18, 2020

Recorde a história de Diana, partilhada pelo Tondela em 2017: