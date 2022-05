O FC Porto venceu o Vizela no sábado e o Sporting respondeu de igual forma ao superar o Gil Vicente no domingo, não havendo campeão nacional 2021/22 ao fim da 32.ª e antepenúltima jornada.

Com duas jornadas por disputar, o FC Porto tem 85 pontos no primeiro lugar, para 79 do Sporting, segundo classificado que, no domingo, garantiu o acesso direto à Champions da próxima época.

Assim, os azuis e brancos precisam apenas de um ponto nas duas jornadas que restam, podendo obter o título já na 33.ª jornada, caso pontuem ante o Benfica no Estádio da Luz, ou até, mesmo que perca o clássico, se o Sporting não vencer em Portimão. Os leões precisam, para renovar o título, de vencer os seus dois jogos e esperar que o FC Porto sofra duas derrotas no que resta jogar.

Deixe aqui a sua opinião, conferindo também o calendário de FC Porto e Sporting até final.