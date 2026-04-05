O extremo do Famalicão, Sorriso, contrariou as palavras do lateral-direito do FC Porto, Alberto Costa, afirmando que o autor do 1-0 no Estádio do Dragão, na última noite, lhe cuspiu durante o jogo da 28.ª jornada da Liga.

A afirmação de Sorriso surgiu durante um direto que fez através das redes sociais. «O cara cuspiu-me, vou fazer o quê, não é?», referiu Sorriso, que fez o 1-1 no Dragão, aos 54 minutos, depois de Alberto Costa abrir o marcador ao minuto 31 e antes dos golos de Seko Fofana (90+1m) e Rodrigo Pinheiro (90+9m) que fecharam o resultado em 2-2.

Na manhã deste domingo, e na sequência de imagens que foram amplamente partilhadas nas redes sociais, Alberto Costa defendeu-se publicamente da alegada cuspidela a Sorriso.

«Após várias tentativas de distorção da verdade, sinto-me obrigado a responder a um ataque à minha integridade desportiva. Em nenhum momento cuspi no meu colega de profissão, algo que quem me conhece sabe que seria incapaz de fazer. Foram unicamente dirigidas palavras no calor do momento como é visível nas imagens. Aos portistas, obrigado por todo o vosso apoio. Seguimos juntos, até ao fim», esclareceu Alberto Costa, através do Instagram.

Na sequência da mensagem de Alberto Costa e também das palavras tornadas públicas por Sorriso que contrariam o lateral-direito, o Maisfutebol contactou o Famalicão, que não comentou a situação.

Depois do jogo, o FC Porto passou a somar 73 pontos, mais cinco do que o Sporting e mais oito do que o Benfica, com leões e águias a terem um jogo a menos. O Famalicão tem 46 pontos e está no quinto lugar, a três do Sp. Braga, quarto com 49 (menos um jogo), e com mais um do que o Gil Vicente, sexto com 45.