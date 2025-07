A Liga divulgou as condicionantes para o sorteio das competições profissionais, que acontece esta sexta-feira (17h), no evento Kick-Off que decorre na Arena Liga Portugal.

Destaque para Sporting, Rio Ave, Alverca e Tondela que, por «circunstâncias de força maior», vão disputar a primeira jornada da Liga na condição de visitante. Recorde-se que, no caso dos leões, as obras no Estádio José Alvalade estiveram na origem desta decisão.

Além disso, entre a 1.ª e 4.ª jornadas, as equipas que vão participar nas fases de qualificação das competições europeias não poderão jogar com equipas das ilhas, entre si ou com os cinco clubes que têm melhor classificação média nas últimas três épocas (Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães).

O comunicado destaca ainda que seja evitado, «na medida do possível», que as equipas não participantes nas competições europeias disputem duas jornadas consecutivas com equipas que participam nessas provas.

Por fim, nas semanas de jogos europeus, as equipas que se encontrem na Liga dos Campeões não podem jogar contra as que marcam presença na Liga Europa ou na Liga Conferência.