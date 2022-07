Realiza-se esta terça-feira, dia 5 de julho, o sorteio da Liga para a temporada 2022/23, numa cerimónia que terá lugar no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Nesse sentido, a Liga Portugal informou sobre as condicionantes do calendário do principal escalão do futebol português para a próxima época.

Desde logo, há quatro duplas de equipas que não poderão jogar em casa na mesma jornada: Benfica e Sporting; FC Porto e Boavista; Sp. Braga e Vitória de Guimarães; e Gil Vicente e Famalicão, este a pedido das forças de segurança.

A nota da Liga refere ainda que se deve «evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média» – essas equipas são o FC Porto, o Sporting, o Benfica, o Sp. Braga e o Vitória de Guimarães.

De resto, é pedido que se evite que uma equipa tenha duas deslocações consecutivas aos Açores e à Madeira, e que as equipas que participem nas competições europeias tenham jogos consecutivos frente a outros clubes que também estejam nessa condição.

«Nas jornadas 6,9,LL,27,24,28,32 não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions League e UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League», lê-se ainda na nota.

Benfica, Gil Vicente e Vitória de Guimarães, equipas que vão disputar as fases de qualificação para as competições europeias, não poderão defrontar as equipas das ilhas, Marítimo e Santa Clara, nas primeiras quatro jornadas.

Por último, esse trio também não poderá defrontar nas primeiras quatro rondas as cinco equipas que tiveram melhor classificação médias nos últimos três anos – além do próprio Benfica e Vitória, o FC Porto, o Sporting e o Sp. Braga.

Nota ainda para o facto de Marítimo e Casa Pia disputarem a primeira jornada como visitantes.