O arranque da temporada 2026/27 em Portugal está marcado para 2 de julho, dia em que vai realizar-se, no Arena Liga Portugal, o sorteio dos calendários para as competições profissionais, isto é, vão ficar definidos os jogos da I e II Ligas, antes da quarta edição da Grande Gala do Futebol promovida pela Liga.

O sorteio está marcado para as 19h00, com a divulgação integral das 34 jornadas da Liga Betclic e da Liga Meu Super, seguindo-se depois a cerimónia que vai distinguir jogadores, treinadores, dirigentes e outras personalidades que se evidenciaram pelo seu contributo e pela sua relevância no desenvolvimento e valorização do futebol em Portugal.

Ao contrário de anos anteriores, já são conhecidos grande parte dos prémios referentes à temporada 2025/26, que vão ser atribuídos, com Francesco Farioli a ser o melhor treinador e o dinamarquês Victor Froholdt o melhor jogador e melhor jovem, depois da sua importância no título do FC Porto.

O sportinguista Luis Suárez foi o melhor marcador e integra o «onze do ano», juntamente com Froholdt, assim como os portistas Diogo Costa, Kiwior, Bednarek e Alberto Costa, sendo que foram ainda escolhidos os leões Maxi Araújo, Hjulmand e Trincão, e Zalazar e Ricardo Horta, do Sp. Braga.

A 93.ª edição do principal campeonato nacional tem arranque previsto para o fim de semana de 9 de agosto, uma semana depois de FC Porto e Torreense disputarem a Supertaça Cândido de Oliveira, em Coimbra, e termina a 16 de maio de 2027, com a 34.ª e última jornada.

O sorteio e a cerimónia dos prémios vão ser transmitidos, pela primeira vez, pela Liga TV.