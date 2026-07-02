Já é conhecido o sorteio completo da Liga para a temporada de 2026/27.

Destaque para o jogo entre FC Porto e Benfica na sétima jornada, no primeiro entre os «grandes», nesta edição. Os azuis e brancos, de resto, recebem ambos os rivais na primeira volta, sendo que o duelo com o Sporting está marcado para a 12.ª jornada.

Por fim, destacar o dérbi eterno entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, na 16.ª jornada. Quer isto dizer que as águias recebem o FC Porto e visitam o Estádio José Alvalade na segunda volta.

O Sporting vai receber ambos os rivais na segunda volta da Liga. 

Destaque ainda para o Sp. Braga-Sporting da oitava jornada, o Benfica-Sp. Braga da 14.ª jornada e o Sp. Braga-FC Porto da 17.ª jornada. 

Quer isto dizer que os azuis e brancos terminam a Liga com uma receção aos bracarenses. 

Confira aqui o calendário completo desta Liga:

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