OFICIAL: FC Porto-Benfica abre luta entre «grandes» na Liga
FC Porto recebe Sporting na 12.ª jornada e há dérbi de Lisboa na 16.ª jornada, no Estádio da Luz
FC Porto recebe Sporting na 12.ª jornada e há dérbi de Lisboa na 16.ª jornada, no Estádio da Luz
Já é conhecido o sorteio completo da Liga para a temporada de 2026/27.
Destaque para o jogo entre FC Porto e Benfica na sétima jornada, no primeiro entre os «grandes», nesta edição. Os azuis e brancos, de resto, recebem ambos os rivais na primeira volta, sendo que o duelo com o Sporting está marcado para a 12.ª jornada.
Por fim, destacar o dérbi eterno entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, na 16.ª jornada. Quer isto dizer que as águias recebem o FC Porto e visitam o Estádio José Alvalade na segunda volta.
O Sporting vai receber ambos os rivais na segunda volta da Liga.
Destaque ainda para o Sp. Braga-Sporting da oitava jornada, o Benfica-Sp. Braga da 14.ª jornada e o Sp. Braga-FC Porto da 17.ª jornada.
Quer isto dizer que os azuis e brancos terminam a Liga com uma receção aos bracarenses.
Confira aqui o calendário completo desta Liga:
Já podes começar a fazer planos 📅— Liga Portugal (@ligaportugal) July 2, 2026
👉 Eis o Calendário da temporada 2026/27 da #LigaPortugalBetclic 🏆
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You can start making plans 📅
👉 Here are the Liga Portugal Betclic fixtures for the 2026/27 season 🏆 pic.twitter.com/cc4AgN6QiU