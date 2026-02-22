Declarações do treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 1-0 ante o FC Porto, em jogo da 23.ª jornada:

Sexta derrota seguida e o que aconteceu na confusão entre bancos nos últimos minutos:

«Nada aconteceu, há emoção no jogo, o resultado está em aberto, mas nada aconteceu. Sobre a sexta derrota, é um facto, mas também é um facto que jogámos contra Benfica, FC Porto, Sp. Braga, são jogos difíceis. Mudámos a equipa a meio da época, seis ou sete novos jogadores, outros já não estão connosco. Não é fácil construir uma equipa nova a meio da época, mas penso que fizemos coisas bem nestes dois últimos jogos, com Moreirense e FC Porto. Temos de investir nestas exibições e as coisas vão acontecer.»

Melhor e pior deste jogo:

«O pior é que perdemos, mas foi um jogo difícil, sabíamos que ia ser o FC Porto, uma equipa fantástica, agressiva, tem boa intensidade. Tentámos o nosso plano de jogo, ter homens confortáveis com bola. Penso que, em alguns períodos, conseguimos. Deixámos o resultado em aberto até ao fim e isso foi importante para nós e a forma de pressão foi boa. Mas queríamos ter mais ocasiões e penso que na primeira parte tivemos ocasiões para marcar. Foi um bom jogo no que toca a comportamento, intensidade e agressividade. Não é fácil ter todos estes ingredientes.»

Alterações no sistema, linha de cinco para linha de quatro e papel de Diogo Bezerra:

«Mudámos porque mudámos alguns jogadores e penso que há jogadores que podem atuar melhor neste sistema. Nos últimos jogos vimos boas coisas, claro que ainda há espaço para progredir, há coisas a melhorar, mas foi positiva a prestação nos últimos dois jogos. Penso que merecíamos pontos, mas temos de continuar assim e os resultados vão acontecer. O Diogo é explosivo, rápido, bom no um para um, explora bem o espaço e é importante para a equipa.»

Motivação face às derrotas:

«Só precisamos de um resultado para mudar o estado de espírito e a confiança, mas se analisarmos os dois últimos jogos, não vi que estejamos a perder confiança, que não estejamos a dar o nosso melhor. Temos crença no balneário e estou certo de que os resultados vão chegar.»