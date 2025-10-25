Silaidopoulos: «O Rio Ave é uma equipa que não pára de lutar»
Treinador dos vilacondenses analisa primeira vitória fora de portas
Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações aos jornalistas, depois da vitória em casa do Estrela da Amadora, por 2-1, na nona jornada da Liga:
Análise ao jogo
«Trabalhamos com duas formações com três e quatro defesas, mas às vezes temos ideias nos jogos e elas não funcionam. Mudámos algumas coisas na segunda parte e com os jogadores que entraram creio que foi uma vitória que reflete o espírito do Rio Ave, uma equipa que não pára de lutar até ao último minuto e é algo que queremos manter durante todo o jogo, não apenas numa parte do jogo.»
Mensagem para os jogadores depois do 1-2?
«O adversário colocou um segundo avançado e tivemos que ter mais cuidado no meio campo e no centro da defesa. A segunda parte representou muito do que queremos alcançar a partir de agora.»
Objetivos daqui para a frente
«Espero um Rio Ave mais forte nos próximos jogos. Estamos confiantes com o nosso processo e queremos manter a mesma concentração, foco e mentalidade da segunda parte deste jogo. Quero dedicar esta vitória a uma pessoa próxima da equipa, o Vítor Gomes, que representa muito daquilo que é o Rio Ave».