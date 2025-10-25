Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações aos jornalistas, depois da vitória em casa do Estrela da Amadora, por 2-1, na nona jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Trabalhamos com duas formações com três e quatro defesas, mas às vezes temos ideias nos jogos e elas não funcionam. Mudámos algumas coisas na segunda parte e com os jogadores que entraram creio que foi uma vitória que reflete o espírito do Rio Ave, uma equipa que não pára de lutar até ao último minuto e é algo que queremos manter durante todo o jogo, não apenas numa parte do jogo.»

Mensagem para os jogadores depois do 1-2?

«O adversário colocou um segundo avançado e tivemos que ter mais cuidado no meio campo e no centro da defesa. A segunda parte representou muito do que queremos alcançar a partir de agora.»

Objetivos daqui para a frente

«Espero um Rio Ave mais forte nos próximos jogos. Estamos confiantes com o nosso processo e queremos manter a mesma concentração, foco e mentalidade da segunda parte deste jogo. Quero dedicar esta vitória a uma pessoa próxima da equipa, o Vítor Gomes, que representa muito daquilo que é o Rio Ave».