Sotiris Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações à flash interview da Sport TV, após a derrota por 3-0 frente ao FC Porto, na sexta jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Acho que estamos a jogar contra a melhor equipa da Liga, a que tem as melhores condições. Se começas o jogo com dois golos como estes… é muito difícil dar a volta. Temos de nos levantar, continuar a acreditar como um grupo e ainda temos dois jogos complicados contra o Benfica e Famalicão. Temos de responder como uma equipa e isso é muito importante».

Mudanças estratégicas ao longo da partida

«Tentámos mudar a formação, para puxar as nossas linhas, mas no primeiro plano do jogo não queríamos ficar muito baixos. Era algo que me estava a preocupar muito. Quando mudámos, estávamos um pouco altos, mas não tínhamos a distância correta entre os jogadores e as linhas. E isso fez com que o FC Porto tivesse mais espaço para jogar com a bola. Foi um jogo difícil para nós».

Algumas substituições foram a pensar no jogo de terça-feira contra o Benfica?

«Não é só terça-feira. Temos três jogos em nove dias. Isso é algo que não é muito justo para o Rio Ave. Como clube tentamos ajudar as equipas que estão na Europa e tentamos ajudar nessa situação. Mas a mudança do jogo com o Famalicão não é expectável para mim. É algo que devia preocupar a Liga e a Federação. Todas as equipas têm de jogar com as mesmas regras e condições».

Mensagem para os adeptos

«Não quero prometer nada, mas os fãs têm todo o direito para demonstrar os sentimentos. Estavam aqui antes de qualquer jogador ou treinador. Vão estar aqui depois de qualquer jogador ou treinador. Têm o direito de o fazer, se o fizerem da maneira certa. É muito importante a resposta que temos de dar enquanto grupo».