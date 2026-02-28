Sotiris Silaidopoulos reforça a vontade de vencer na receção ao Famalicão e destaca a qualidade do adversário, no duelo da 24.ª jornada da Liga, marcado para domingo, às 20h30. O treinador do Rio Ave abordou, ainda, a contratação de Bruno Alves como diretor técnico.

Ponto de viragem

«Espero que seja o jogo que mude as coisas. No futebol tudo muda muito rapidamente e apenas uma vitória traz transformações. Também o estado de espírito e a confiança aumentam.»

Foco no jogo

«Vamos focar-nos no jogo com o Famalicão e colocar toda a nossa energia e esforço para irmos buscar os pontos. Ainda faltam 11 partidas até ao final do campeonato e há muitas coisas para conseguirmos.»

Últimos jogos dão sinais encorajadores

«Estamos satisfeitos com a performance. Isso mostra que a equipa está a melhorar em muitos aspetos do jogo e estamos muito felizes por isso. Mas agora há jogos em que não podemos ficar apenas satisfeitos com a exibição. Precisamos também dos pontos.»

Consistência do conjunto de Hugo Oliveira

«Para mim, o Famalicão é das melhores equipas que defrontámos. São bem organizados, sabem o que fazer em todos os momentos do jogo, têm juventude mas também maturidade. Têm uma estrutura que lhes permite colmatar os jogadores que faltam.»

Lugar na tabela pode causar pressão adicional

«Não se trata de sentir pressão, trata-se de ser responsável, também em relação à classificação e à posição na tabela. Mas não quero usar isso como desculpa.»

Bruno Alves é uma mais-valia

«Ter alguém como o Bruno Alves dentro do clube é um privilégio, não só para o Rio Ave, mas para qualquer clube do mundo. É alguém que traz consigo muita experiência, muito conhecimento e padrões muito elevados.»