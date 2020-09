O avançado Souleymane Anne é reforço do Tondela para as próximas duas temporadas. O jogador de 22 anos foi oficializado esta terça-feira pelo clube beirão, com um contrato válido até 2022.

Anne representava o Guingamp de França, onde atuava pela equipa B. Internacional pela seleção da Mauritânia, Anne vai vestir a camisola com o número 45 em Tondela.

Nascido em França, Anne fez toda a carreira em clubes gauleses. Além do Guingamp, passou pelo Aurillac Arpajon, Angoulême, Fréjus Saint-Raphaël, Saran e St. Jean-de-Braye.

Esta terça-feira, o clube também já tinha confirmado a chegada do defesa uruguaio Enzo Martínez.