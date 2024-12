A poucos dias da abertura do mercado de transferências, os rumores começam a surgir e o mais recente em Inglaterra coloca Tyler Dibling, jogador do Southampton, na rota do Manchester United de Ruben Amorim.

Os «saints» atravessam uma fase complicada na época, com apenas duas vitórias desde o fim de agosto, algo que não parece abalar a confiança de Russell Martin. Quanto ao eventual interesse dos «red devils» no extremo de 18 anos, o técnico acredita que 21 milhões de libras (25 milhões de euros) não são suficientes para «comprar o pé esquerdo» do atleta.

«Ouvi rumores sobre o Manchester United querer pagar 21 milhões de libras (25 milhões de euros) por Tyler Dibling. Não tenho a certeza que consigam comprar sequer o seu pé esquerdo por esse valor», referiu.

«O Southampton ofereceu-lhe um contrato muito bom para alguém com a idade dele. Ao dia de hoje, não acredito que o agente do jogador queira uma mudança. Sinto que o Tyler quer ficar e esse também deve ser o desejo dos pais», acrescentou.

Tyler Dibling soma um golo e duas assistências em 16 jogos realizados pelo Southampton, até ao momento na temporada.