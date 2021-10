Ausente nos últimos jogos do Sp. Braga, Abel Ruiz está «recuperado» e pronto para ajudar os Guerreiros do Minho frente ao Boavista [domingo, 20h30].



Ruiz leva oito jogos e um golo este ano, e já mereceu duas chamadas à seleção de Espanha. Uma opção forte para Carlos Carvalhal.



«Está apto», confirmou o treinador, na conferência de imprensa deste sábado, na qual aproveitou para elogiar também a exibição de Galeno na Liga Europa. «Que esse Galeno venha para ficar. Ele não tem estado a esse nível, de forma alguma, e espero que seja um bom prenúncio, até para ele em termos motivacionais.»



Carvalhal foi confrontado com a irregularidade da equipa nesta fase inicial e com a dificuldade em ultrapassar adversários mais fechados. Como vai ser frente ao Boavista?



«Somos uma equipa em construção, com vários jogadores novos, a melhorar cada vez mais, e tem que evoluir com os erros. Aconteceu-nos isso [defender mal em vantagem] no ano passado, retificámos e nunca mais aconteceu e isso viu-se agora neste jogo. Defendemos mais à frente. Temos que ter a capacidade dos jogadores da frente não se juntarem ao meio-campo, mas colarem-se aos defesas contrários e os médios e defesas irem atrás deles.»