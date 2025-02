Bruma está a caminho do Benfica e já nem sequer está na ficha de jogo do Moreirense-Sp. Braga, da 20.ª jornada da Liga, marcado para as 18h45.

O internacional português ficou de fora das opções de Carlos Carvalhal e deverá assinar pelos encarnados nas próximas horas. O negócio, tal como o Maisfutebol já noticiou, vai render seis milhões de euros aos cofres arsenalistas.

Bruma, de 30 anos, tem 13 golos e oito assistências em 31 jogos pelo Sp. Braga esta época.

Também Matheus, guarda-redes que está prestes a ser anunciado no Ajax, ficou de fora do jogo em Moreira de Cónegos.

