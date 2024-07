Depois de quatro temporadas e meia no Minho, Abel Ruiz deixou o Sporting de Braga e voltou a Espanha, para reforçar o Girona. O avançado de 24 anos destacou a evolução recente da equipa catalã e revelou que já na época passada poderia ter saído dos bracarenses.

«O projeto do Girona é muito ambicioso, crescem a cada ano e a temporada passada foi histórica, com a qualificação para a Liga dos Campeões. Venho para acrescentar e dar tudo o que tenho com a ajuda do Míchel. No ano passado já estivemos em contacto e quase aconteceu. Eles apostaram muito em mim e foi isso que me fez decidir assinar pelo Girona. Quem mais pressionou foi o Míchel, no ano passado conversei com ele e já me mostrou que me via na equipa dele. Este ano tinha claro que queria sair e tinha o Girona na cabeça», disse Abel Ruiz, em entrevista ao Jijantes, na concentração da seleção olímpica.

O internacional espanhol assumiu ainda que viveu um bom período no clube minhoto. «Desfrutei em Braga, conquistei títulos e dei tudo em campo. Quando cheguei, há cinco anos, era um clube em crescimento e agora está no top-3 de Portugal. Mas senti que era altura de regressar à liga espanhola e não podia rejeitar o Girona.»

Abel Ruiz, diga-se, rendeu nove milhões de euros ao Sp. Braga, que ainda recebeu o extremo Gabri Martínez, como parte do negócio.