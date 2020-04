Abel Ruíz, avançado do Sp.Braga, emprestado pelo Barcelona, diz ter ficado agradavelmente surpreendido com o clube até agora e reiterou que vir para Portugal foi um passo em frente na carreira.

«Estou surpreendido pela positiva, pensava que era uma cidade com mais trânsito, estou numa parte da cidade tranquila. Quanto à equipa, acolheram-me muito bem e estou muito feliz de estar aqui. Pude ver que é um clube que está em contínuo crescimento, querem ser um grande de Portugal, e com trabalho e esforço vão ser. Só tenho encontrado boas coisas, um clube magnífico, uma família, vamos todos pelo mesmo objetivo, que é o mais importante no futebol. Acho que ir para uma primeira divisão, ainda por cima a portuguesa, que é uma das grandes ligas e que está a crescer, há mais jogadores de valor a vir para aqui, não acho que é um passo atrás, e ainda por cima para uma das equipas que está nas posições de topo da liga portuguesa e está nas competições europeias, foi um passo em frente», começou por afirmar, num direto do jornal Marca na rede social Instagram.

O jovem de 20 anos revelou que passou o confinamento praticamente sozinho e falou ainda sobre o início dos treinos em Braga.

«No princípio foi mais fácil. Estavam dois companheiros comigo, mas há três/quatro semanas fiquei sozinho. Eles foram para a beira das famílias, isto começou a ser mais grave e as famílias queriam estar com eles. Os meus pais não puderam vir, tenho estado sozinho, com tranquilidade, aqui em Portugal está tudo a normalizar-se. No Braga, temos treinado no Zoom, desde segunda que estamos a treinar na cidade desportiva individualmente, temos treinado cada um com a sua bola e cada qual com o seu espaço. Neste regresso, temos feito mais circuitos, com sprint, finalização, não nos aproximamos. Chegamos, treinamos e vamos embora», contou.

Questionado sobre o colega Trincão, o avançado espanhol augurou um grande futuro ao português contratado pelo Barcelona.

«É um jogador com muita habilidade, muita agilidade, bom remate, é um jogador que vai ter uma grane oportunidade e estou seguro de que o vai fazer muito bem. É um dos que esteve aqui comigo no início da quarentena, tenho a certeza que se vai adaptar muito bem. Em Braga, nos últimos meses, depois de ser anunciada a sua contratação, começou a jogar ainda melhor do que estava a jogar. Se mantiver o nível, no Barça vai sair-se muito bem», afirmou.

Abel Ruiz elegeu, ainda, como o melhor golo da carreira, o tento marcado ao Rangers, pelo Sp.Braga, na Liga Europa.

«O golo contra o Rangers foi o mais importante da minha carreira, por ter sido o primeiro nas competições europeias e o primeiro pelo Braga», finalizou.