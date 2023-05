Declarações de Accioly, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (5-3) frente ao Sp. Braga:

«Quem precisava da vitória como nós precisávamos, faltou-nos mais maturidade para controlar aquele momento do jogo [quarto golo sofrido]; não o fizemos e paga-se caro contra estas equipas. De realçar os jogadores, foram impecáveis, não só hoje, mas já o têm sido. Tive oportunidade de dizer antes do jogo que jornada após jornada têm vindo a crescer, e é de os valorizar. Têm dado tudo na semana de trabalho, poucas equipas fizeram o que nós fizemos aqui, marcar três golos, se não em engano foi o Sporting e a Fiorentina é que o fizeram. Realço a postura e a entrega dos jogadores».

[Quando estava 3-3 acreditou que era possível vencer?] «A nossa missão era a vitória. Ao intervalo disse aos jogadores que o resultado era um pouco enganador. É natural que existam altos e baixos no jogo, o adversário tem o seu valor, mas o resultado é um bocado pesado pelo que fizemos. Cabe-nos a nós focar no próximo jogo, a luz permanece acesa ao fundo do túnel e acreditamos nela e contamos com o apoio do povo açoriano».