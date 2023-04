Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa, após a goleada por 4-1 aplicada ao Portimonense, numa partida da 30.ª jornada da Liga:



«O compromisso de todos os jogadores fez com que tivéssemos um jogo bem conseguido. Fomos mais eficazes na primeira parte do que na segunda. O golo aos dois minutos deu conforto para o restante desafio. Fizemos uma primeira parte de grande nível em termos de futebol jogado, atitude e comportamento dos jogadores. Fiquei muito satisfeito.



Gerimos um bocadinho mais o jogo em função do resultado. Houve algum ascendente do Portimonense no início da segunda parte, é justo dizê-lo. Fizemos alguns ajustes para recuperar esse ascendente e voltar a ficar por cima do jogo. Conseguimos o que queríamos que era ganhar.



[Adeptos pediram o Braga campeão]:



«A mensagem é clara. Não acredito que os jogadores se desviem o que seja do nosso foco. Vamos dar o melhor em todos os jogos. Vamos disputar todos os jogos para ganhar seja onde for e contra quem for. Vamos ser competitivos para ganhar. Essa é a mensagem.

Ouvir os adeptos... em função do desempenho, da classificação e de uma vitória com uma boa exibição percebo que exista entusiasmo. É gratificante. Este é o nosso trabalho diário. Os adeptos voltaram a estar em grande número, é importante que estejam do nosso lado. Não podemos viver reféns de um bom trabalho. Temos de desfrutar. Ver as pessoas contentes e a terem ambição é um sinal que é partilhado com a equipa. A nossa missão é ganhar cada um dos jogos que temos pela frente.»