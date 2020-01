Declarações do treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o FC Porto, no jogo inaugural da 17.ª jornada da Liga. Já após a análise ao jogo, o técnico dos minhotos explicou que a equipa não deve entrar em euforias e também o porquê da substituição de Raúl Silva por David Carmo ao intervalo. O campeão europeu de sub-19 fez a estreia absoluta pela equipa principal:

«Eu joguei contra o Braga quando jogava no Benfica e perdi. Temos uma ideia, estamos a seguir, não estamos a desviar-nos consoante as equipas. Agora, os jogadores têm que entender que são três vitórias. Se o Moreirense correr mal, digo isto para o campeonato, o que os jogadores têm de ter na cabeça é que volta tudo ao mesmo patamar. Foi um resultado histórico, mas não é mais importante que o Moreirense, porque se não conseguirmos vencer o Moreirense, volta tudo à estaca zero e vão dizer que não aguentámos a euforia de ganhar no Dragão.»

[Sobre o boicote dos adeptos, após as claques terem prometido falhar jogo no Dragão. Estiveram cerca de 150 a 200 adeptos dos minhotos na bancada:] «Esta vitória é para todos os adeptos do Braga, estejam aqui ou não. Alguns não estiveram cá por opção, outros nunca podem vir ao estádio. Jogamos também para eles, todos os adeptos têm de estar felizes e podemos ver isto de outra forma. A equipa secundária do Braga amanhã [sábado] vai ter muitos adeptos. Não teve a equipa A tantos como devia, mas na próxima semana já terá na Taça da Liga.»

[Sobre a substituição de Raúl Silva por David Carmo, que fez estreia absoluta:] «Tirei-o, porque mais uma falta e talvez, com o barulho do estádio e digo isto com naturalidade, toda a gente sentiu que era perigoso, num contra-ataque, o Raúl ter de parar um ataque. Meti o Carmo, acabou por fazer um penálti, jogo difícil para o Carmo entrar, mas estou contente com o comportamento. Eles são fortes nas transições, às vezes é preciso parar e o Raúl, com um amarelo, mesmo numa falta de costas, podia ter algum problema, tirei-o e meti o Carmo.»

[99 anos do clube na próxima semana e o que disse a Matheus no fim do jogo:] «Sei que é histórico e sou o primeiro a estar feliz, agora não é uma prenda vencer um jogo. O Braga já teve outros jogos importantes, importante é levar isto com naturalidade. Ao Matheus disse: bom jogo, recuperar para terça-feira, ele fez um grande jogo, como outros.»

