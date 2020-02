Declarações do treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Benfica, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[Onde se imagina daqui a um ano?] «Não me imagino, há dois meses estava a treinar no Campeonato de Portugal, há seis estava castigado. Penso passo a passo. Como disse o mister Lage, há duas semanas davam o título praticamente entregue e agora as coisas mudaram, o futebol é mesmo assim, e a minha ambição é o próximo jogo.»

[Como gere as emoções de estar no banco sem poder dar indicações?] «É muito difícil, é mais stressante. Estou um pouco limitado, mas às vezes é mais forte do que eu, os jogadores precisam de ajuda e por vezes tenho de me levantar porque eles às vezes têm de olhar para o líder deles. É mais difícil, mas tento compensar com a equipa técnica e com alguns momentos de contacto.»