Declarações do treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Benfica, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[O Sp. Braga ainda vai a tempo de discutir o título ou o acesso à Liga dos Campeões?] «O que o Sp. Braga quer jogo a jogo é manter a posição e melhorar. O Sporting joga hoje, vamos estar atentos a esse jogo, fizemos a nossa parte e esse é o nosso objetivo. Ainda na semana passada tínhamos tudo controlado e uma má receção mudou tudo [frente ao Gil Vicente], isto pode mudar de um momento para o outro. Nenhuma grande equipa se faz só de bons momentos, mas estou a tentar adiar esse mau momento.»

[Estes resultados dão confiança para Liga Europa?] É fácil. O Sp. Braga estava mal no campeonato e muito bem na Liga Europa, não tem influência nenhuma, isso ficou provado com o mister Sá Pinto, temos esse exemplo. Obviamente as vitórias dão-nos confiança e vamos preparar-nos bem [para o jogo com o Rangers].»

[Sp. Braga já entra nas contas dos grandes?] «Penso que o plantel do Sp. Braga é muito bom, tem muitas soluções. Mas é preciso mais do que isso para um clube ser candidato ao título. Se pudesse manter estes jogadores por dois/três anos seria importante, mas não acredito. Seria importante para lutarmos por algo mais. Mas o Sp. Braga tem de procurar este percurso. Temos de ver que quando somos candidatos ao título isso traz pressão extra e foi isso que passei aos jogadores, que tínhamos de meter pressão na Luz porque ninguém acreditava em nós. Tecnicamente os jogadores do Sp. Braga não devem nada aos grandes [Benfica, FC Porto e Sporting], mas a mentalidade é algo que se constrói com o tempo, penso que estamos no caminho certo.»